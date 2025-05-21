Лавров обсудит российско-украинское урегулирование с Фиданом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит вопросы российско-украинского урегулирования и глубинные причины кризиса на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, который будет находиться 25-27 мая с рабочим визитом в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«У нас есть и двусторонняя повестка, безусловно, и, конечно, [повестка] ситуации в регионе и в мире в целом. Классический набор. У нас есть с Турцией что обсудить на всех этих треках. Безусловно, без ситуации вокруг Украины я даже не помню, какие переговоры у министра иностранных дел Лаврова проходили: каждый раз эта тема с любыми партнерами поднимается, причем глубинно и с экскурсом в первопричины нынешней ситуации», - отметила дипломат.