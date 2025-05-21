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Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана - CNN

First News Media09:06 - Сегодня
Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана - CNN

Полученные США разведданные свидетельствуют, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, в то время как администрация Дональда Трампа стремится заключить с Тегераном дипломатическое соглашение, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Приняли ли израильские власти окончательное решение, не известно, подчеркнули собеседники. В Белом доме также нет единого мнения о том, как поступит Израиль, отметили источники, добавив, что, по их мнению, действия Тель-Авива будут зависеть от хода переговоров США и Ирана о ядерной программе.

«Вероятность израильского удара по иранскому ядерному объекту значительно возросла в последние месяцы», — сказал CNN чиновник, знакомый с данными разведки. С его слов, перспектива сделки между Вашингтоном и Тегераном, в рамках которой Иран не откажется об обогащения урана, «повышает вероятность удара».

Опасения США вызваны не только заявлениями израильских политиков, высказанными как публично, так и в частном порядке, но и перехваченными сообщениями израильских военных, передает телеканал.

Как утверждает один из высокопоставленных американских чиновников, США активизируют сбор разведданных, чтобы быть готовыми оказать помощь Израилю, если тот все же нанесет удар. При этом собеседник, близкий к администрации Трампа, усомнился, что Вашингтон поможет израильским военным в подготовке атаки на ядерные объекты, за исключением случая, если Тегеран предпримет какую-то серьезную провокацию.

Если Израиль решится на удар, это приведет к разрыву отношений с Трампом и спровоцирует более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке, которого США хотят избежать, отмечает CNN. Бывший сотрудник разведки Джонатан Паникофф считает, что Тель-Авив находится «между молотом и наковальней»: премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается избежать сделки между США и Ираном, условия которой не устраивают Израиль, но в то же время хочет сохранить поддержку Трампа.

The New York Times писала, что Израиль планировал нанести удар по ядерным объектам Ирана в мае, но отказался из-за позиции Трампа, объявившего о начале переговоров с Тегераном. Несмотря на это, израильские власти по-прежнему рассматривают возможность атаки в ближайшие месяцы, сообщал Reuters. По данным Washington Post, бывший советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц разделял мнение Нетаньяху о необходимости применения военной силы, с этим было связано решение президента уволить Уолтца с этой должности.

Источник: РБК

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