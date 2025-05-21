В Иране казнен террорист, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране

Приведен в исполнение приговор в отношении Ясина Гусейнзаде, совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране в январе 2023 года.

По сообщению ISNA, утром 21 мая Я.Гусейнзаде был казнен.

Напомним, что 27 января 2023 года Я.Гусейнзаде, вооруженный автоматическим оружием, совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Прорвавшись через пост охраны, террорист убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова, еще двоих сотрудников ранил. Тем не менее, невооруженная охрана посольства смогла нейтрализовать нападавшего и передать его местным властям.

Данный инцидент стал причиной приостановки Азербайджаном деятельности своего посольства в Иране, персонал которого был эвакуирован на родину. Дипмиссия АР возобновила деятельность через год, в июле 2024 года, уже по новому адресу.