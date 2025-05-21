Азербайджан и Армения на пороге Авраамовых соглашений: геополитические ставки и региональный поворот

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Кавказские государства рассматривают возможность присоединения к ближневосточной дипломатической инициативе. Что стоит на кону и каковы последствия для всего региона?

Авраамовы (Авраамские, Авраамические) соглашения — это серия дипломатических соглашений о нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами. В 2020 году ближневосточная дипломатия пережила тектонический сдвиг. Израиль, при посредничестве США, подписал Авраамовы соглашения с рядом арабских государств — ОАЭ, Бахрейном, Марокко. Соглашения названы в честь Авраама (Аврахама), общепризнанного праотца иудаизма, христианства и ислама — это символизирует стремление к миру между авраамическими религиями.

Международная реакция на Соглашения была неоднозначной: они получили как поддержку (США, ЕС), так и осторожную критику (Иран, Турция). Палестинцы резко осудили соглашения, называя их «предательством». По их мнению, нормализация без создания палестинского государства ослабляет их позицию. Ранее арабские страны отказывались признавать Израиль без решения палестинского вопроса. Авраамские соглашения нарушили эту парадигму.

Израиль, наладив дипломатические отношения с некоторыми из арабских стран, открыл новые торговые, технологические и стратегические горизонты. С тех пор мир наблюдает за стремительным изменением конфигурации на Ближнем Востоке. Между участниками имеют место прямое авиасообщение, экономическое сотрудничество, туризм и безопасность. Спустя четыре года эта платформа продолжает расширяться, трансформируя ландшафт региональной политики и открывая экономические горизонты. Сегодня на повестке дня — возможное расширение соглашений за пределы традиционного Ближнего Востока. Среди потенциальных кандидатов — Азербайджан и Армения. Обе страны находятся в сложной региональной конфигурации, характеризующейся историческим конфликтом, влиянием внешних акторов (Россия, Турция, Иран) и необходимостью интеграции в глобальную политику и экономику.

Их возможное присоединение к этой инициативе обсуждается на экспертном уровне и в дипломатических кругах. Но что это может дать Баку и с какими вызовами сопряжено?

Геополитические реалии: Азербайджан и Армения в поисках новых горизонтов

Сегодня Азербайджан сотрудничает с Израилем в оборонной и энергетической сферах, имеет улучшающиеся отношения с Ираном и стратегические связи с Турцией, определяемые Шушинской декларацией. После освобождения оккупированных Арменией азербайджанских территорий (2020, 2023 гг.), Баку расширил дипломатический вес и каналы международного влияния.

На этом фоне растёт интерес к вопросу: какова реальная выгода Азербайджана от такого шага и с какими вызовами он может столкнуться? После активного расширения своего дипломатического влияния в регионе, Азербайджан оказался на пороге новых возможностей. Возможное присоединение к Авраамовым соглашениям, заключённым в 2020 году между Израилем и рядом арабских стран при поддержке США, может открыть перед Баку доступ к новым рынкам, инвестициям и международной платформе, усиливающей его роль как связующего звена между Кавказом и Ближним Востоком. Говоря более конкретно, это может выразиться в:

- углублении связей с Израилем: легитимизация уже существующих альянсов и выход на новые рынки в сферах высоких технологий, энергетики, агротехнической промышленности;

- инвестициях из стран Залива: особенно со стороны ОАЭ, Бахрейна и Марокко в логистику, инфраструктуру и агросектор;

- росте статуса: участие в Авраамовых соглашениях может укрепить амбиции Баку как регионального центра силы, «моста» между Кавказом и Ближним Востоком; усиление геоэкономической роли.

Армения, напротив, традиционно опиралась на Россию как основного гаранта безопасности. Однако растущее разочарование в эффективности ОДКБ, постепенное охлаждение к Москве, поиск альтернативных гарантов и политическая переориентация после 2023 года заставляют Ереван отрабатывать новые направления политики. У нее появляется возможность диверсификации внешнеполитических связей: снижение зависимости от России, развитие партнерства с США и ЕС. После сближения с ЕС и США Армения считала бы успехом укрепление отношений с Израилем. Хотя в Армении в это же время многое делалось в обратном направлении (осквернение синагог, могил, памятников и др.). Отношения с Израилем всегда колебались от враждебных до сдержанных, но в последние месяцы наблюдается оживление.

Суммируя сказанное, можно сказать, что выгоды Армении в следующих блоках:

- диверсификация внешней политики: ослабление зависимости от России, открытие новых каналов поддержки.

- приток инвестиций: интерес стран Залива к ИТ-сектору, туризму и энергетической модернизации.

- дипломатическая стабилизация: участие в многосторонних инициативах может стать инструментом снижения напряжённости с соседями.

Вызовы и риски: между Ираном, Россией и внутренней оппозицией

К числу общих для Азербайджана и Армении угроз можно отнести следующее: 1) Иран категорически против расширения израильского влияния на границах. А это, в свою очередь, чревато дипломатическим давлением, экономическими угрозами, разжиганием религиозного недовольства внутри страны и дестабилизацией через прокси-сети. 2) Россия может воспринять участие Армении (и даже Азербайджана) в Авраамовых соглашениях как уход из сферы своего влияния — с последующим давлением, в том числе экономическим. 3) Риски переоценки возможностей: вступление в политическую систему соглашений требует осторожной дипломатии между Турцией, США и арабским миром.

В то же время необходимо разглядеть и специфику рисков по странам. Так, Азербайджан рискует столкнуться с открытым конфликтом с Ираном — от кибератак до угроз энергетической инфраструктуре. Армения может испытать внутреннее сопротивление — от националистических и прорусских кругов (националистические силы и прорусские элиты могут саботировать курс на западную интеграцию) до религиозно-консервативных критиков, обеспокоенных сближением с исламскими монархиями.

Стратегические последствия: возможные изменения на Южном Кавказе

Последствия присоединения двух стран Южного Кавказа к Авраамовым соглашениям могут быть выражены в нижеследующем:

1. Новая архитектура безопасности. Участие в Авраамовых соглашениях может открыть Азербайджану и Армении альтернативу старым альянсам. Это шанс для создания новой региональной системы безопасности с опорой на США и страны Залива, на фоне снижения роли России.

2. Платформа для нормализации. Совместное участие в единой дипломатической инициативе способно открыть каналы прямого общения между Баку и Ереваном, что особенно актуально в контексте постоккупационного урегулирования.

3. Развитие экономических коридоров. Участие в соглашениях может ускорить развитие ключевых логистических маршрутов от Зангезурского до Транскаспийского, а также по линии «Север – Юг», связывающих Европу, Кавказ, Россию, Иран и Азию.

Заключение: шаг в сторону многовекторности

Соглашения открыли путь к новому этапу в арабо-израильских отношениях, особенно в экономике и технологиях. Они не заменили, но обошли палестино-израильский конфликт, оставив его нерешённым. Это также успех дипломатии "снизу вверх" — через интересы бизнеса, безопасности и прагматизм.

Присоединение Армении и Азербайджана к Авраамовым соглашениям — это не просто дипломатический жест, а потенциальный рубеж в развитии всего постсоветского пространства. Это геополитически амбициозный и одновременно рискованный шаг. Это шанс выйти из-под тени традиционных гегемонов и вписаться в новую архитектуру глобального взаимодействия.

Однако этот путь потребует осторожного баланса: между Ираном и Израилем, между Москвой и Вашингтоном, между внутренними рисками и внешнеполитическими амбициями. Успех может стать моделью для других государств, стремящихся к многовекторной политике и глобальной интеграции.

Участники соглашений:

- Израиль

- ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты) — соглашение подписано 13 августа 2020 года.

- Бахрейн — присоединился 11 сентября 2020 года.

- Судан — объявил о нормализации 23 октября 2020 года.

- Марокко — 10 декабря 2020 года.