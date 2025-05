Выборы в Румынии: Скандал с Telegram и французской разведкой

Президентские выборы в Румынии, завершившиеся в мае 2025 года, стали важным моментом в политической истории страны. Они отразили стремление общества к укреплению демократических институтов и европейской интеграции, несмотря на внутренние и внешние вызовы.

Победа Никушора Дана и его проевропейский курс

55-летний Дан, математик по образованию, беспартийный, в прошлом гражданский активист, а в последние годы мэр Бухареста, победил на президентских выборах в Румынии - неожиданно, уступая после первого тура, чего ранее не удавалось ни одному румынскому политику. В первом туре, состоявшемся две недели назад, Дан получил на 20 процентных пунктов меньше, чем глава ультраправого «Альянса за объединение румын» (АОР) Джордже Симион, лидировавший с 41%. Во втором туре Дан дополнительно привлек на свою сторону несколько миллионов избирателей и добился успеха, набрав около 54% голосов против 46% у Симиона.

Явка избирателей во втором туре президентских выборов оказалась довольно высокой - 64% по сравнению с 53% в первом. Особенно в городах наблюдалась повышенная активность избирателей. Подавляющее большинство аналитиков сошлись во мнении, что нынешние выборы - это «референдум о том, каким путем дальше пойдет Румыния», и что большинство румын в итоге высказались за европейский путь.

Дан, известный своей антикоррупционной позицией и поддержкой европейских ценностей, стал символом стремления Румынии к укреплению связей с ЕС и НАТО.

Его победа была воспринята как сигнал о возвращении страны на проевропейский путь после периода политической нестабильности.

С другой стороны, Дану, очевидно, помогла его репутация гражданского активиста, в прошлом боровшегося за сохранение архитектурного наследия Бухареста и противостоявшего криминальным элементам в сфере недвижимости, а также независимого кандидата, не входящего в систему коррумпированных партийных клик.

Планы Дана по экономическим реформам, сокращению дефицита бюджета и укреплению связей Румынии с Евросоюзом импонируют и многим владельцам малого и среднего бизнеса за пределами Бухареста. После объявления результатов Дан сказал своим сторонникам, что судебная и административная реформы сейчас являются приоритетом для страны.

Столичному мэру также помогло и то, что во время предвыборной кампании он вел себя рассудительно, не давал пустых обещаний и был открыт к проблемам всех слоев общества. В то же время не отступал от своей последовательной позиции в пользу верховенства закона, проевропейского курса и поддержки Украины.

Как Дан и обещал во время предвыборной кампании, после победы он подтвердил, что проведет переговоры о создании коалиционного правительства «со всеми четырьмя демократическими партиями», представленными в парламенте: Социал-демократической (PSD), Национальной либеральной (PNLP), прогрессивно-либеральным «Союзом спасения Румынии», а также Демократическим союзом венгров Румынии (UDMR), представляющим интересы венгерского меньшинства. Новым премьер-министром будет назначен представитель PNLP Илие Боложан, бывший мэра города Орадя.

После публикации данных экзитполов, показавших победу Дана, Симион заявил, что не доверяет этим цифрам, и провозгласил себя новым президентом, но после появления официальных результатов признал поражение.

«Я хочу поздравить моего оппонента, Никушора Дана. Он выиграл выборы, и такова была воля румынского народа», — сказал Симион в видео в Фейсбуке и косвенно дал понять, что он и его партия «Альянса за объединение румын» не планируют протестных выступлений против официальных результатов выборов.

Аналитики уверены, что ультраправый поворот в Румынии предотвращен. Ультраправый Симион, который утверждает, что является сторонником президента США Дональда Трампа, в начале считался фаворитом выборов. Если бы он победил, то возглавил бы самую густонаселенную страну Юго-Восточной Европы и стал бы проводить, как предупреждали наблюдатели, изоляционистский, антиевропейский и ультраправый курс. В итоге такая перспектива, вероятно, испугала большинство румын.

Реакция международного сообщества

Победа Никушора Дана была положительно воспринята международным сообществом. Лидеры ЕС, включая президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, приветствовали результаты выборов как подтверждение приверженности Румынии демократическим ценностям и европейской интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Дана с победой, отметив важность сохранения стабильности и поддержки Украины в регионе.

Эксперты называли завершившиеся выборы «битвой демократии и автократии – клептократии». По их мнению, победила демократия: «Но ее спасли не традиционные партии, страну спас народ».

Telegram как платформа для координации и пропаганды

Президентские выборы в Румынии сопровождались активным использованием мессенджера Telegram, который стал ключевым каналом распространения политических сообщений и, по мнению экспертов, инструментом внешнего вмешательства.

По данным исследований, десятки румыноязычных каналов активно поддерживали ультраправого кандидата Джордже Симиона и продвигали его пророссийскую риторику.

Румынская разведка зафиксировала использование Telegram для координации цифровых кампаний по типу «бот-сетей», аналогичных тем, что применялись во время последних президентских выборов в Молдове.

Кроме того, в день голосования основатель Telegram Павел Дуров заявил, что официальные лица Франции просили его заблокировать консервативные румынские каналы перед выборами — просьба, которую он отклонил. Это заявление вызвало обеспокоенность по поводу возможного вмешательства западных спецслужб в свободу выражения мнений.

Эксперты и официальные лица Румынии считают, что платформа стала инструментом внешнего вмешательства, подрывающим демократические процессы.

История с Павлом Дуровым и его противостоянием с властями Франции получила ожидаемое продолжение и после выборов.

После того, как основатель Telegram рассказал, что представители кабинета Макрона вышли на него с просьбой повлиять на выборы в Румынии, Париж сначала все отвергал, а затем нехотя признался в содеянном - да и то, только после того, как Дуров назвал имя визитера - главы французской разведки Николаса Лернера.

Теперь Павел Дуров объявил, что готов поехать в Румынию, чтобы дать показания о вмешательстве французской разведки в президентские выборы в этой стране. Об этом сооснователь Telegram заявил в Х, перепостив заявление проигравшего выборы кандидата Симиона, в котором тот обращается в Конституционный суд об отмене выборов из-за иностранного вмешательства.

Вызовы и перспективы

Несмотря на победу проевропейского кандидата, Румыния сталкивается с рядом вызовов. Необходимо восстановить доверие общества к политическим институтам, усилить борьбу с коррупцией и обеспечить экономическую стабильность. Кроме того, важно продолжить усилия по защите информационного пространства от внешнего вмешательства и дезинформации.

Победа Никушора Дана предоставляет Румынии возможность укрепить демократические институты и продолжить путь европейской интеграции. Однако для достижения этих целей потребуется последовательная работа по преодолению внутренних проблем и противодействию внешним угрозам.

При подготовке материала использованы сообщения изданий: Reuters, BBC, DW, ТАСС, The New York Times, Financial Times.