Армения снова за «братство»: Иреван уверяет Москву в верности

Армения ориентируется на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Россией по всем направлениям.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в расширенном составе, передают армянские СМИ.

По словам армянского министра, взаимодействие по линии МИД двух стран продолжается, 20 марта с.г. состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами, «они прошли в конструктивном ключе».

По его словам, согласован новый двухлетний план консультаций между МИД, который сегодня будет подписан. Есть положительная динамика в развитии гуманитарного сотрудничества.

Также Армения заинтересована в углублении сотрудничества в рамках межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, межпарламентской комиссии и других совместных площадок, добавил он.

Глава МИД также отметил торгово-экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС, а также вступившее в силу 15 мая соглашение о зоне свободной торговли между этой организацией и Ираном. Это соглашение будет способствовать дальнейшей реализации торгового потенциала, считает Мирзоян.