Лавров: РФ заинтересована в полной нормализации отношений Азербайджана и Армении

Москва заинтересована в полной нормализации отношений между Иреваном и Баку.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Иреване, передают армянские СМИ.

По словам Лаврова, Россия искренне стремится к урегулированию армяно-азербайджанских отношений, рассматривая в качестве прочной основы для этого комплекс трехсторонних договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.

«Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку — как в вопросах разблокирования коммуникаций, так и в деле делимитации армяно-азербайджанской границы и решении гуманитарных задач с учетом интересов всех сторон», — подчеркнул министр.

Москва также видит значительный потенциал в развитии регионального сотрудничества на платформе «3+3», объединяющей страны Южного Кавказа и их ближайших соседей.