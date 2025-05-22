Азербайджано-иранские учения «Араз-2025» успешно завершены - ФОТО - ВИДЕО
Успешно завершены совместные учения «Араз-2025», проходившие с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана.
Об этом сообщает Минобороны АР.
В рамках учений поставленные задачи были точно выполнены военнослужащими обеих стран.
При выполнении в плановом порядке задач по этапам учений и во взаимодействии участники продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.
Руководители учений высоко оценили профессионализм и уровень подготовки личного состава.
В заключение стороны обменялись памятными подарками, были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе учений.
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