Азербайджано-иранские учения «Араз-2025» успешно завершены - ФОТО - ВИДЕО

Успешно завершены совместные учения «Араз-2025», проходившие с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана.

Об этом сообщает Минобороны АР.

В рамках учений поставленные задачи были точно выполнены военнослужащими обеих стран.

При выполнении в плановом порядке задач по этапам учений и во взаимодействии участники продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.

Руководители учений высоко оценили профессионализм и уровень подготовки личного состава.

В заключение стороны обменялись памятными подарками, были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе учений.