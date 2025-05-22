Посол Израиля поблагодарил Азербайджан

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность Азербайджану за защиту дипломатов своей страны.

Как сообщает 1news.az, публикация с благодарностью размещена на странице посла в соцсети Х.

Он выразил потрясение по поводу ужасного теракта в Вашингтоне, в результате которого двое сотрудников израильского посольства были застрелены с близкого расстояния.

«Убитые израильские дипломаты Ярон и Сара должны были обручиться на следующей неделе. Вместо этого мы с болью готовимся проводить их в последний путь», - написал дипломат.

«Хочу поблагодарить азербайджанский народ за его солидарность, а правительство Азербайджана за его непоколебимую приверженность защите израильских дипломатов и еврейской общины в этой прекрасной стране», - отметил посол.

Напомним, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм утром распространила информацию о том, что двое сотрудников посольства Израиля в США были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне.

«Два сотрудника посольства Израиля были убиты сегодня вечером перед Еврейским музеем в Вашингтоне. Ведется расследование», - написала К.Ноэм в своем аккаунте в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне у Столичного еврейского музея, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля, «основанной на антисемитизме».

«Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены! Ненависти и радикализму нет места в США», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, выразив соболезнования семьям погибших дипломатов.