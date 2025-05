Посол Израиля поблагодарил Азербайджан

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность Азербайджану за защиту дипломатов своей страны.

Как сообщает 1news.az, публикация с благодарностью размещена на странице посла в соцсети Х.

Он выразил потрясение по поводу ужасного теракта в Вашингтоне, в результате которого двое сотрудников израильского посольства были застрелены с близкого расстояния.

«Убитые израильские дипломаты Ярон и Сара должны были обручиться на следующей неделе. Вместо этого мы с болью готовимся проводить их в последний путь», - написал дипломат.

«Хочу поблагодарить азербайджанский народ за его солидарность, а правительство Азербайджана за его непоколебимую приверженность защите израильских дипломатов и еврейской общины в этой прекрасной стране», - отметил посол.

Напомним, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм утром распространила информацию о том, что двое сотрудников посольства Израиля в США были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне.

«Два сотрудника посольства Израиля были убиты сегодня вечером перед Еврейским музеем в Вашингтоне. Ведется расследование», - написала К.Ноэм в своем аккаунте в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне у Столичного еврейского музея, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля, «основанной на антисемитизме».

«Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены! Ненависти и радикализму нет места в США», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, выразив соболезнования семьям погибших дипломатов.

We are devastated by the horrific act of terror at a Jewish event in Washington, D.C., where two staff members of the Israeli Embassy were shot at close range.



Yaron and Sarah, in the prime of their lives, were supposed to get engaged next week. Instead, we are preparing to bury… — George Deek (@GeorgeDeek) May 22, 2025