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Ирландский путешественник: Я отправил друзьям открытки с изображением великолепной Шушинской крепости

First News Media19:45 - Сегодня
Ирландский путешественник: Я отправил друзьям открытки с изображением великолепной Шушинской крепости

Я бывал во многих почтовых отделениях по всему миру. Оттуда я отправляю открытки друзьям на память. Сегодня я отправил открытки из города Шуша.

Об этом АЗЕРТАДЖ рассказал посетивший Шушу член всемирно известного международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People), ирландский путешественник Дэвид Джозеф Ланган.

«На открытках, которые я отправил, изображена великолепная Шушинская крепость. На них также наклеены почтовые марки и указана дата. В Шуше замечательное почтовое отделение. И сотрудники улыбчивы и дружелюбны. День, проведенный мной в этом почтовом отделении, навсегда останется в моей памяти», — добавил он.

Следует отметить, что во время поездки в Шушу делегации всемирно известного международного клуба путешественников МТР в составе 30 человек впервые из города Шуша в Европу и США было отправлено письмо по почте.

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