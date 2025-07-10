Ирландский путешественник: Я отправил друзьям открытки с изображением великолепной Шушинской крепости

Я бывал во многих почтовых отделениях по всему миру. Оттуда я отправляю открытки друзьям на память. Сегодня я отправил открытки из города Шуша.

Об этом АЗЕРТАДЖ рассказал посетивший Шушу член всемирно известного международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People), ирландский путешественник Дэвид Джозеф Ланган.

«На открытках, которые я отправил, изображена великолепная Шушинская крепость. На них также наклеены почтовые марки и указана дата. В Шуше замечательное почтовое отделение. И сотрудники улыбчивы и дружелюбны. День, проведенный мной в этом почтовом отделении, навсегда останется в моей памяти», — добавил он.

Следует отметить, что во время поездки в Шушу делегации всемирно известного международного клуба путешественников МТР в составе 30 человек впервые из города Шуша в Европу и США было отправлено письмо по почте.