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Пострадавший во время Ходжалинского геноцида: Тело сестры мне удалось забрать три дня спустя, но мой брат до сих пор числится пропавшим без вести

First News Media16:10 - Сегодня
Пострадавший во время Ходжалинского геноцида: Тело сестры мне удалось забрать три дня спустя, но мой брат до сих пор числится пропавшим без вести

10 июля в Бакинском военном суде продолжилось заседание судебного процесса заслушиванием показаний лиц, пострадавших в результате некогда оккупированных азербайджанских территорий вооруженными силами Армении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, потерпевший Вугар Эминов в своих показаниях заявил, что 25 апреля 1994 года он был взят в плен в селе Гюллюджа Агдамского района и содержался в Шушинской тюрьме, а также следственном изоляторе строгого режима в Ханкенди. По его словам, он и другие азербайджанские пленные и заложники подвергались пыткам, их избивали арматурой и другими тяжелыми предметами, а также подвергали воздействию электрического тока.

Он отметил, что вместе с другими азербайджанскими пленными и заложниками был направлен на работы в село Агбулаг Ходжавендского района, откуда 9 октября 1995 года бежал вместе с пленными по имени Гадир и Байрам.

22 октября он добрался до территорий, находящихся под контролем азербайджанской армии, освободившись из плена.

Потерпевший Имран Гулиев в своих показаниях сообщил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянская сторона подвергла город Ходжалы обстрелу из тяжелой бронетехники и различных видов вооружения и начала его поджог. Он рассказал, что во время геноцида его брат Закир и сестра Зохра были убиты. По его словам, противник не позволил забрать тело сестры и только через три дня ему удалось это сделать. Его брат по сей день числится пропавшим без вести. Сам И. Гулиев получил ранение.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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