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Успешно завершены двусторонние учения «Тарлан-2025»

First News Media18:45 - Сегодня
Успешно завершены двусторонние учения «Тарлан-2025»

Завершились совместные лётно-тактические учения «Тарлан-2025», проведенные в нашей стране с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Задачи, поставленные в рамках учений, были с точностью выполнены военнослужащими обеих стран. В соответствии с утверждённым планом, участники поэтапно выполнили мероприятия, действуя во взаимодействии, и продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и профессионализма.

В ходе учений осуществлялись полёты тактических и оперативных беспилотных летательных аппаратов. С применением мини-БПЛА, выдвинутых в назначенные районы, была собрана подробная разведывательная информация о ранее выявленных целях, после чего эти цели были нейтрализованы оперативно-тактическими БПЛА.

Руководство учений высоко оценило профессионализм и уровень подготовки личного состава.

В заключение военнослужащие Азербайджана и Казахстана, особо отличившиеся в ходе совместных лётно-тактических учений «Тарлан-2025», были награждены медалями «За заслуги в области военного сотрудничества» и ценными подарками, участникам были вручены сертификаты, было сделано фото на память.

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