Эрдоган: Я не собираюсь снова баллотироваться на выборах, но стране нужна новая Конституция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений снова баллотироваться в президенты, но стране необходима новая конституция.

Об этом он сказал в беседе с журналистами по возвращении из Венгрии.

«Я не собираюсь переизбираться или снова баллотироваться на выборах. Нас волнует только то, как мы сможем повысить репутацию нашей страны. Турция меняется, мир меняется. Мы живем в новую эпоху. В столь быстро меняющемся мире можно ли добиться чего-либо с Конституцией, которая была создана в условиях госпереворота в старой Турции и которая по-прежнему сохраняет менталитет путча? Разве мы не видим на протяжении 40 лет, насколько трудно объединить общество на основе такой Конституции? Разве кто-то не знает, что основа многих сегодняшних проблем кроется в Конституции, принятой после переворота? На протяжении всей моей политической жизни я подчеркивал необходимость гражданской, демократической и свободной Конституции для Турции. И сегодня я стою на той же позиции. Турция не может идти в будущее с Конституцией, написанной путчистами. Нам нужна конституция, написанная не путчистами, а гражданскими лицами», - сказал Эрдоган.

«Весь вопрос в том, присоединится ли к нам и Республиканская народная партия (CHP) на пути создания гражданской Конституции. Это главное. Мы предлагаем: давайте объединяться, идти рука об руку. Мы хотим новую Конституцию не для себя, а для нашей страны. У меня нет цели быть переизбранным или вновь выдвигаться кандидатом», - добавил он.

«Давайте создадим комиссии, как можно скорее подготовим гражданскую конституцию и представим ее нашему народу. Пусть она будет истинно народной. Пусть Турция увидит такую конституцию», - заявил Эрдоган.

В то же время он высказался против проведения досрочных выборов: «Господин Озел (лидер Республиканской народной партии) уже давно говорит о досрочных выборах в том смысле, в каком он их понимает. Мы не можем втянуть Турцию в такую авантюру, и в этом нет никакой необходимости. Мы на пороге ликвидации терроризма. Мы успешно боремся с инфляцией. Мы не позволим, чтобы чьи-то капризы поставили под угрозу наши достижения».

Источник: Sabah