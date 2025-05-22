КСИР: Иран ударит по Израилю в случае атаки ядерных объектов

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Али Мохаммад Наэини предупредил, что Израиль получит жесткий ответ в случае удара по ядерным объектам Ирана, сообщает пресс-служба КСИР.

По его словам, если Израиль «сегодня в своем заблуждении решится на глупость и совершит агрессию, то, безусловно, получит сокрушительный и решительный ответ по его уязвимой и небольшой территории».

21 мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Израиль готовит удар по ядерной инфраструктуре Ирана. По словам собеседника телеканала, вероятность такого удара существенно возросла в последние месяцы. Не исключается, что еврейское государство пытается продемонстрировать силу, чтобы принудить Тегеран пойти на уступки в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана.

Первый из них прошел 12 апреля в столице Омана Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Пятый раунд переговоров между Ираном и США может состояться в Риме с 24 по 25 мая.

Источник: ТАСС