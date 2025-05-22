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Климатический вызов: Китай сталкивается с новыми жертвами из-за экстремальных дождей - ФОТО

First News Media17:28 - Сегодня
Климатический вызов: Китай сталкивается с новыми жертвами из-за экстремальных дождей - ФОТО

Проливные дожди, которые обрушились на юго-западную провинцию Китая, вызвали серию разрушительных оползней, в результате которых по меньшей мере 2 человека погибли и еще 19 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили местные власти, также отметившие, что для проведения спасательных работ были привлечены военные силы.

Как передает государственная телекомпания CCTV, были обнаружены тела двух погибших в посёлке Чанши. Кроме того, еще один оползень обрушился на деревню Цинъян, где под завалами оказались 19 человек. В связи с продолжающимися сильными дождями в Гуйчжоу и близлежащих провинциях Хунань и Цзянси была объявлена экстренная помощь третьего уровня. Более 400 спасателей, включая военных и пожарных, мобилизованы для проведения поисково-спасательных операций.

Стоит отметить, что эти разрушительные события являются лишь частью более глобальных климатических проблем. Последствия изменения климата становятся всё более ощутимыми, и Китай сталкивается с усилением экстремальных погодных явлений, таких как длительные волны жары и непредсказуемые дожди. Власти страны утверждают, что её огромное население делает Китай особенно уязвимым к этим изменениям.

Так, только за последнюю неделю провинции Гуандун и Гуанси были затоплены сильнейшими дождями, в результате чего погибли 7 человек, а несколько других до сих пор считаются пропавшими. Спасательные службы продолжают работать в этих районах, предупреждая о возможных наводнениях и угрозе геологических катастроф в горных районах.

Метеорологи также сообщили, что 2024 год стал самым жарким годом для Китая за последние шесть десятилетий. Это уже второй год подряд, когда наблюдаются климатические рекорды, подчеркивая усиливающиеся последствия глобального потепления для региона.

Источники: CCTV, Reuters

Джамиля Суджадинова

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