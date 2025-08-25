 СМИ узнали о новой теории, почему разбился Boeing в Индии | 1news.az | Новости
СМИ узнали о новой теории, почему разбился Boeing в Индии

First News Media16:28 - Сегодня
Проблемы с электрикой из-за неисправностей с подачей воды в туалетах на борту могли стать причиной крушения самолета Air India в июне, сообщает издание Mirror со ссылкой на адвоката Майка Эндрюса, представляющего интересы семей жертв катастрофы.

Пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275.

"Эндрюс заявил, что нет достаточных доказательств, позволяющих предположить, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Вместо этого он заявил, что неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах, о которой Федеральное управление гражданской авиации США сообщило за месяц до катастрофы 12 июня, могла привести к короткому замыканию в электропроводке и отключению двигателей", - пишет издание.

В интервью газете адвокат заявил, что получил от ряда источников сведения о технических и инженерных проблемах, которые могли стать причиной крушения и добавил, что рассматривает возможность подачи иска к компании-производителю самолета Boeing в суды США с требованием компенсации, которая может оцениваться в миллионы.

Ранее предварительный отчёт Бюро расследования авиационных происшествий Индии о трагедии 12 июня показал, что оба переключателя подачи топлива на Boeing 787 Dreamliner перешли из положения "Run" в положение "Cutoff" вскоре после взлёта.

Согласно записям переговоров в кабине, один пилот спросил, почему была прекращена подача топлива; другой ответил, что он этого не делал. В отчёте бюро не уточняется, кто именно переключил переключатели, и не указывается виновный.

Источник: РИА Новости

