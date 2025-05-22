Рекордные наводнения в Австралии: есть жертвы - ФОТО

Сильнейшее наводнение обрушилось на юго-восточное побережье Австралии, унеся жизни как минимум трёх человек и оставив десятки тысяч жителей изолированными. Более 500 человек были спасены в результате наводнения в штате Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея. Со вторника в этом районе идут сильные дожди. Наводнение превышает местные рекорды, установленные в 1921 и 1929 годах.

По словам властей, в результате проливных дождей оказались затоплены дороги, а некоторые города полностью отрезаны от морского побережья. Спасательные службы продолжают эвакуацию жителей и оказание экстренной помощи в затопленных районах.

Стихия особенно сильно затронула сельские районы в регионах Хантер и Среднее Северное побережье в штате Новый Южный Уэльс — самом густонаселённом в стране. Правительство Нового Южного Уэльса также предупредило о высокой вероятности новых осадков в течение ближайших 24 часов. Особенно сильные ливни прогнозируются в районе Среднего Северного побережья, где обстановка остаётся крайне напряжённой.

По данным полиции, тело 63-летнего мужчины было обнаружено в затопленном доме недалеко от города Тари, примерно в 300 километрах к северу от Сиднея. Ещё одно тело, предположительно принадлежащее 30-летнему мужчине, пропавшему во время попытки пересечь затопленный перекрёсток, было найдено в паводковых водах на Среднем Северном побережье.

Трагической стала судьба и 60-летней женщины, тело которой спасатели обнаружили в её автомобиле к западу от Кофс-Харбора. Как сообщила полиция, офицер предупреждал женщину поздно вечером в среду не въезжать на затопленный участок, однако она оказалась в ловушке и успела позвать на помощь. К сожалению, службы экстренного реагирования не успели прибыть вовремя.

«Это стихийное бедствие стало ужасным для этого сообщества, — заявил премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс на пресс-конференции в четверг. — Есть 140 предупреждений о наводнении, 50 000 человек находятся в зоне, в которой им было предложено подготовиться к эвакуации, и могут оказаться в изоляции, а в непосредственной близости находится 9500 объектов недвижимости. В результате наводнения более 100 школ были вынуждены приостановить работу, а тысячи домов остались без электричества».

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в городе Кандлтаун на Среднем Северном побережье, который оказался полностью отрезан от внешнего мира. Местные учреждения, включая дома престарелых, в экстренном порядке приспособлены для размещения и помощи эвакуированным жителям.

Прогнозы метеорологов остаются неблагоприятными — в ближайшие сутки ожидаются новые сильные дожди. Власти призывают население следить за официальными предупреждениями и при необходимости не откладывать эвакуацию.

Источники: BBC, Reuters

Джамиля Суджадинова