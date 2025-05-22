CNBC: около штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба

Один человек получил ранения в результате стрельбы возле штаб-квартиры американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его данным, сотрудники службы безопасности здания ранили человека. «Возле штаб-квартиры ЦРУ произошел инцидент, на который отреагировали правоохранительные органы», - заявил телеканалу представитель спецслужбы.

В свою очередь корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что водителем была женщина. Она ранена в верхнюю часть тела. По оценке медиков, травму нельзя считать смертельной.

ЦРУ выпустило предупреждение, что главный вход в штаб-квартиру закрыт до дальнейшего уведомления.

Источник: ТАСС