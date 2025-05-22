 Землетрясение у побережья Турции: В Эгейском море зафиксированы сильные толчки | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Землетрясение у побережья Турции: В Эгейском море зафиксированы сильные толчки

First News Media08:42 - Сегодня
Землетрясение у побережья Турции: В Эгейском море зафиксированы сильные толчки

Согласно последней информации Турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр находился в 166 километрах от района Датча в провинции Мугла.

Подземные толчки, зафиксированные на глубине 17,7 км, вызвали панику в Измире и соседних регионах.

Профессор-сейсмолог Овгюн Ахмет Эрджан предупредил о возможности афтершоков магнитудой до 5. В своем заявлении в социальной сети он сообщил:

«Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 25 км к северо-востоку от Крита и сотрясло полуостров Теке.

Оно возникло в африканской тектонической плите, погружающейся под Эгейское море. Ожидаются афтершоки до магнитуды 5. Это землетрясение не способно спровоцировать другие в Турции».

Источник: Sabah

Поделиться:
791

Актуально

Xроника

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о восстановлении и консервации мавзолея ...

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью дипломатов в ...

Политика

Глава МИД Украины готовится с визитом в Баку: как это расценивают в Азербайджане

В мире

Пашинян дистанцируется от темы «геноцида»: правительство отвергло законопроект оппозиции

Дан: Румыния продолжит помогать Украине

Нетаньяху назвал убийство дипломатов в США антисемитским и усилил охрану миссий

«Геноцид» вне повестки: Лавров не посетил мемориал в Иреване

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

17-летнего Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью

Еще одна смерть блогера в Латинской Америке за неделю: модель убита «курьером» у себя дома - ВИДЕО

В Турции произошло сильное землетрясение

Трагедия в США: женщину с умершим мозгом не отключают от аппаратов - она беременна

Последние новости

Пашинян дистанцируется от темы «геноцида»: правительство отвергло законопроект оппозиции

Сегодня, 11:56

У Свинки Пеппы родилась младшая сестра - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:54

Известный турецкий блогер прокомментировал смерть Эльгюна Ибрагимова

Сегодня, 11:41

Пенсии по всей республике будут выплачены в этот день

Сегодня, 11:36

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о восстановлении и консервации мавзолея Момины-хатун

Сегодня, 11:29

Кадры из соцсетей раскрыли точку сбыта наркотиков в жилом доме в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 11:19

Возобновляется деятельность Иреванского казиятства

Сегодня, 11:13

В закон «О прожиточном минимуме» вносятся изменения

Сегодня, 11:11

Baccarat и Notes Gastronomy&Bar представили уникальное коктейльное меню, вдохновленное четырьмя стихиями - ФОТО

Сегодня, 11:00

МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью дипломатов в США

Сегодня, 10:59

Кино на неделю: Том Круз спасает мир от ИИ и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:56

Мошенники похитили более 20 тыс. манатов с банковских карт граждан Азербайджана

Сегодня, 10:51

Гусейн Гасанов спешно избавился от элитной квартиры в Москве

Сегодня, 10:48

Безопасность на дороге начинается с дома

Сегодня, 10:46

Дан: Румыния продолжит помогать Украине

Сегодня, 10:44

Нетаньяху назвал убийство дипломатов в США антисемитским и усилил охрану миссий

Сегодня, 10:43

Стал известен оклад женщин-водителей автобусов

Сегодня, 10:40

«Геноцид» вне повестки: Лавров не посетил мемориал в Иреване

Сегодня, 10:25

Миссии ЕС в Армении и Грузии договорились о сотрудничестве

Сегодня, 10:15

Как 16-летняя Нурана оказалась жертвой своего гражданского мужа в Сабирабаде?

Сегодня, 09:53
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50