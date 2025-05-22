Землетрясение у побережья Турции: В Эгейском море зафиксированы сильные толчки
Согласно последней информации Турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр находился в 166 километрах от района Датча в провинции Мугла.
Подземные толчки, зафиксированные на глубине 17,7 км, вызвали панику в Измире и соседних регионах.
Профессор-сейсмолог Овгюн Ахмет Эрджан предупредил о возможности афтершоков магнитудой до 5. В своем заявлении в социальной сети он сообщил:
«Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 25 км к северо-востоку от Крита и сотрясло полуостров Теке.
Оно возникло в африканской тектонической плите, погружающейся под Эгейское море. Ожидаются афтершоки до магнитуды 5. Это землетрясение не способно спровоцировать другие в Турции».
Источник: Sabah