Двое сотрудников посольства Израиля убиты в Вашингтоне

Двое сотрудников посольства Израиля в США были застрелены возле Еврейского музея в Вашингтоне.

О ЧП в соцсети X написала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она заявила, что два сотрудника израильского посольства «были бессмысленно убиты вечером» недалеко от Еврейского музея в Вашингтоне. Начато расследование, нападавший будет привлечен к ответственности, добавила Ноэм.

Телеканал NBC News уточняет, что в среду вечером около 21:15 по местному времени (04:15 четверга мск) неизвестный открыл огонь, в результате погибли мужчина и женщина. По информации источников, во время задержания мужчина кричал: «Освободите Палестину». Его личность пока не установлена.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал нападение «подлым актом антисемитского терроризма».

Источник: НТВ