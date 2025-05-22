Во Франции хотят запретить хиджаб для девочек младше 15 лет

Глава французской правящей партии «Ренессанс» (Renaissance) Габриэль Атталь заявил о необходимости принятия второго закона о сепаратизме и введения дополнительных ограничений на проявления религиозной символики среди несовершеннолетних.

Об этом сообщает издание Sud Ouest.

По словам Атталя, новая инициатива связана с растущей активностью радикальных исламистских течений, в частности — движения «Братья-мусульмане», которые, по оценке французских властей, представляют угрозу национальному единству. Внимание правительства привлек опубликованный доклад о радикализации на муниципальном уровне. В документе указывается на увеличение числа девочек, начиная с возраста 5–6 лет, которые носят хиджаб, а также на рост популярности абайи среди подростков.

Авторы доклада связывают это с влиянием ваххабитско-салафитских структур. В ответ на это партия «Ренессанс» предлагает запретить ношение хиджаба в общественных местах для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, а также ввести уголовную ответственность для родителей, принуждающих своих дочерей к соблюдению религиозных предписаний в одежде.

Кроме того, планируется разработка и принятие нового закона под рабочим названием «Закон против исламистского энтризма», который станет продолжением закона о сепаратизме, принятого в 2021 году. Новый документ будет направлен на противодействие попыткам навязывания норм, противоречащих законам Франции, в рамках общественных структур и ассоциаций.

Источник: РИА Новости