Нетаньяху назвал убийство дипломатов в США антисемитским и усилил охрану миссий

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру и для государственных служащих после убийства двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, заявили в канцелярии председателя правительства.

В канцелярии сообщили, что Нетаньяху «потрясен ужасным антисемитским убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне».

«Кровавые наветы на Израиль усиливаются, и с ними нужно бороться до самого конца. Мое сердце болит за семьи этих молодых мужчин и женщин, чьи жизни были прерваны отвратительным убийцей-антисемитом. Я распорядился усилить меры безопасности в израильских миссиях по всему миру и для государственных представителей», - заявил премьер, слова которого распространила канцелярия.

Источник: РИА Новости