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Кража в СК Армении: $590 000 исчезли, задержан и.о. начальника

First News Media13:18 - Сегодня
Кража в СК Армении: $590 000 исчезли, задержан и.о. начальника

Исполняющий обязанности руководителя Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении Гор Тадевосян задержан в рамках расследования кражи 590 тысяч долларов из здания СК.

Об этом сообщает портал ArmLur.am со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, украденная сумма являлась вещественным доказательством по одному из дел. Неизвестный преступник, воспользовавшись пропуском следователя, проник в здание поздно ночью, провел там всю ночь, рассортировал деньги и ушел только утром, незамеченным охраной.

Ранее в управлении по борьбе с экономическими преступлениями происходили странные инциденты: сначала был утерян, а затем найден пропуск одного из следователей. Через несколько дней аналогичная история повторилась с ключом от сейфа.

Повышенное внимание вызвало появление в здании неизвестного мужчины, которого позже остановили и допросили. Он заявил, что пришел по делу к Гору Тадевосяну, в результате чего последний оказался задержан.

Сам Тадевосян утверждает, что не имеет отношения к преступлению. Расследование продолжается.

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