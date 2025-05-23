В США заблокировали указ Трампа о ликвидации Минобрнауки

Федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ президента США Дональда Трампа о расформировании министерства образования и обязал восстановить сотрудников, уволенных в рамках массовых сокращений, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания.

«Федеральный судья в четверг заблокировал указ президента Дональда Трампа о ликвидации министерства образования и обязал ведомство восстановить сотрудников, уволенных в ходе массовых сокращений», — говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости