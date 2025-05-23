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Всемирный день черепах: защити, сохрани, узнай - ФОТО

First News Media14:05 - Сегодня
Всемирный день черепах: защити, сохрани, узнай - ФОТО

Черепахи существуют на Земле уже более 200 миллионов лет, но сегодня многие виды находятся под угрозой исчезновения или на грани исчезновения. Всемирный день черепах способствует образованию, пропаганде и прямым действиям по охране, чтобы помочь защитить этих животных и их среду обитания.

23 мая – день, который призывает людей узнавать о трудностях, с которыми сталкиваются черепахи, и прикладывать усилия для сохранения их благополучного сосуществования с людьми. История возникновения этого дня берет начало с 1990 года, когда Сьюзан Теллем и Маршалл Томпсон, супружеская пара, основали Американское общество спасения черепах. Их главной целью было создать условия для спасения, реабилитации и защиты морских и сухопутных черепах — животных, которые сталкиваются с многочисленными угрозами.

Их проект в 2000 году перерос в глобальное празднование Всемирного дня черепах. Данная инициатива направлена на привлечение внимание к трудностям, что переживают черепахи, а также напоминание об их важной роли в окружающей среде. Тем не менее, многие люди не знают о решающей роли, которую черепахи играют в поддержании равновесия природы. Например, морские черепахи помогают поддерживать здоровье океанов, контролируя популяции медуз, в то время как сухопутные черепахи способствуют здоровью почвы, роя норы, которые также служат убежищем для других животных.

Однако, даже несмотря на глобальное влияние черепах в нашем мире, их популяция и существование находятся под угрозой – включая разрушение среды обитания, загрязнение пластиком, изменение климата и незаконную торговлю домашними животными или едой. К сожалению, на данный момент, уже 129 из 300 видов черепах во всем мире находятся под угрозой исчезновения.

Всемирный день черепах служит важным напоминанием о нашей ответственности за сохранение этих уязвимых существ. Даже небольшие усилия — будь то сокращение использования пластика или поддержка природоохранных инициатив — способны внести реальный вклад в их выживание и благополучие.

Источники: News18

Джамиля Суджадинова

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