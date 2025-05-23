​​​​​​​Толпа лишила жизни королевского тигра: трагедия в Индии

Более 1000 жителей деревни Дусутимукх в районе Голагхат, Верхний Ассам, Индия, в четверг жестоко расправились с взрослым самцом королевского бенгальского тигра. По словам людей, этот акт мести стал ответом на гибель одного из местных жителей, которую связывают с нападением хищника.

По предварительным данным, толпа преследовала тигра в лесистой местности, вооруженные мачете, копьями и железными прутьями. Тигр был убит и расчленён, его ноги, уши, зубы и куски кожи были изъяты в качестве трофеев до того, как власти прибыли на место.

Департамент лесного хозяйства штата зарегистрировал дело. Случаи конфликта между человеком и животным не являются чем-то новым для Ассама. Это уже третье убийство тигра, о котором сообщалось в этом году.

Депутат штата Ассам Мринал Саикия уже осудил убийство королевского бенгальского тигра. Он также поделился видео с предполагаемой тушей тигра, на котором видны повреждения — отсутствуют части шкуры, морды и ног.

«Это очень болезненный акт. Земля принадлежит не только людям, но и животным», — прокомментировал Саикия, подчеркнув, что виновные понесут строгое наказание.

В свою очередь, лесной чиновник Сонали Гхош сообщила местным СМИ, что точное происхождение убитого тигра пока неизвестно. По её словам, животное было найдено примерно в 20 километрах от границ национального парка Казиранга.

Источники: TheIndianExpress, BBC

Джамиля Суджадинова