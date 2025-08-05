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​​​​​​​Дубай принял 9,88 млн иностранных туристов в первом полугодии 2025 года

First News Media18:10 - Сегодня
​​​​​​​Дубай принял 9,88 млн иностранных туристов в первом полугодии 2025 года

По данным Департамента экономики и туризма Дубая (DET), в период с января по июнь 2025 года эмират посетили 9,88 миллиона иностранных гостей, что на 6% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Такой рост стал возможен благодаря развивающемуся туристическому предложению города, поддерживаемому эффективным сотрудничеством между государственным и частным секторами, а также масштабной международной маркетинговой стратегии, которая усиливает привлекательность Дубая на мировой арене.

Согласно данным Департамента экономики и туризма Дубая, в период с января по июнь 2025 года на рынки стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) и региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) пришлось в общей сложности 26% от всего турпотока в Дубай — 1,51 миллиона (15%) и 1,12 миллиона (11%) туристов соответственно. Лидирующую позицию среди зарубежных рынков по числу туристов в Дубай сохраняет Западная Европа, откуда прибыло 2,12 миллиона человек, что составляет 22% от общего международного потока. На втором месте — страны СНГ и Восточной Европы, которые обеспечили 1,52 миллиона туристов (15%). Далее следуют Южная Азия — 1,44 миллиона (15%), Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия — 894 000 (9%), страны Америки — 689 000 (7%), Африка — 404 000 (4%) и Австралазия — 176 000 (2%).

Иссам Казим, генеральный директор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая (Visit Dubai), входит в состав DET, отметил: «Успех туристической отрасли Дубая отражает силу партнёрства между государственным и частным секторами, а также активную роль сообщества, которое сыграло ключевую роль в продвижении туристического потенциала города на мировой арене. Жители, бизнес и гости Дубая внесли важный вклад в этот результат — их искренние голоса и вовлечённость помогли продемонстрировать уникальность города и его впечатляющие возможности. Дубай стал ещё более доступным для туристов благодаря современной инфраструктуре и открытому деловому климату, который способствует эффективному сотрудничеству. Круглогодичный календарь культурных, деловых и MICE-мероприятий помогает привлекать всё более разнообразную аудиторию и оказывает заметное влияние на экономику города. Совместно с ключевыми партнёрами мы продолжим развивать инфраструктуру и инвестировать в рост туристического потенциала, чтобы улучшать качество жизни в городе и привлекать новых международных путешественников».

Благодаря уникальному туристическому предложению, высокому уровню безопасности и удобной транспортной доступности, Дубай сохраняет статус одного из самых востребованных направлений как на традиционных, так и на развивающихся рынках. Дополнительную привлекательность городу придаёт разнообразие гостиничного фонда, который продолжает активно расширяться и охватывает все ценовые категории

Согласно данным Департамента экономики и туризма Дубая (DET), гостиничный сектор эмирата продемонстрировал впечатляющие результаты по всем ключевым показателям. В период с января по июнь 2025 года средняя загрузка отелей составила 80,6%, по сравнению с 78,7% за аналогичный период 2024 года. Общее количество проданных ночей увеличилось на 4% — с 21,35 миллиона в первой половине 2024 года до 22,24 миллиона в 2025-м, при средней продолжительности пребывания 3,71 ночи.

В первом полугодии 2025 года Дубай получил ряд значимых международных наград, укрепив статус одного из ведущих туристических направлений мира. Важным достижением стало признание Дубая первым в Восточном полушарии Сертифицированным направлением для людей с аутизмом™ (Certified Autism Destination™) — это подчёркивает стремление города сделать туризм максимально инклюзивным и доступным. Дубай продолжает лидировать в мировых рейтингах: по версии Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2025, город вошёл в число лучших направлений года. Кроме того, по результатам исследования страховой компании InsureMyTrip, Дубай признан лучшим городом в мире для женщин, путешествующих в одиночку, возглавив рейтинг среди 62 городов по ключевым показателям — уровню общего чувства безопасности и уверенности при передвижении в одиночку в тёмное время суток.

Гастрономия остаётся одним из ключевых драйверов туристического и инвестиционного интереса к Дубаю, а кулинарная сцена города стабильно получает международное признание. В мае было опубликовано четвёртое издание гида MICHELIN Dubai, в котором представлены 119 ресторанов, отражающих гастрономическое разнообразие 35 различных кухонь мира.

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