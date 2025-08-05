Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун - ФОТО

В Нахчыване начаты реставрационные работы одного из величайших памятников истории и культуры, выдающегося образца азербайджанской национальной архитектуры и одной из жемчужин восточного зодчества — Мавзолея Момине-хатун.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики, в соответствии с договором, заключенным между министерством и компанией Atelier Erich Pummer GmbH, рабочая группа компании сегодня прибыла в Нахчыван.

Компания уже приступила к возведению необходимых конструкций на месте. Реставрация памятника будет осуществляться с сохранением его исторического облика.

Отметим, что 22 мая нынешнего года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О мерах по реставрации и консервации историко-архитектурного памятника мирового значения Мавзолея Момине-хатун в городе Нахчыван».