В Индии наводнение за минуты смыло целую деревню - ВИДЕО

В индийском штате Уттаракханд не менее четырех человек погибли и десятки пропали без вести в результате разрушительных ливней, приведших к наводнению и селевому потоку, который смыл горную деревню.

Об этом сообщает индийское издание The Hindu.

5 августа 2025 года проливные дожди в районе Уттаркаши вызвали мощные паводки. Потоки воды, запечатленные на кадрах, смыли множество жилых домов, оставив после себя сильные разрушения.

Горный паводок полностью разрушил деревню Дхарали у подножия хребта. Селевые потоки смыли дома и дороги за несколько минут. На кадрах с места происшествия видно, как вода быстро затопила весь населенный пункт.

Причина наводнения в том, что мощный ливень обрушился на водосборный бассейн реки Кхирганга, что привело к выходу реки из берегов.

К месту стихийного бедствия оперативно направлены спасательные подразделения.