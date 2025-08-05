Cына экс-министра разведки Ирана обвинили в поддержке Израиля

Хасан Юнеси, сын бывшего министра разведки Ирана (ETTELAAT) Али Юнеси, заявил, что ему предъявлены обвинения в «поддержке Израиля» в рамках судебного разбирательства.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный Иран».

Адвокат и политический активист написал в социальной сети X, что по указанию прокуратуры Тегерана в его отношении установлен судебный надзор, а также введён трёхмесячный запрет на деятельность в социальных сетях.

«Выяснилось, что помимо обвинений в распространении ложной информации и пропаганде против режима, меня также обвиняют в “поддержке Израиля”», — добавил адвокат.

Стоит отметить, что отец Хасана, Али Юнеси, возглавлял министерство разведки Ирана с 2000 по 2005 годы при президенте-реформаторе Мохаммаде Хатами.