Трамп оценил возможность участия в следующих выборах президента США

Президент США Дональд Трамп в эфире CNBC заявил, что, «вероятно, не будет» участвовать в выборах в 2028 году.

«Я хотел бы баллотироваться... У меня лучшие результаты опросов, чем когда-либо», — добавил он.

22-я поправка к Конституции США запрещает кому-либо избираться президентом более двух раз — даже если, как в случае с Трампом, сроки не идут подряд.

Союзники президента, как и сам Трамп, неоднократно рассматривали возможность третьего срока. Как пишет Politico, есть способы, которыми Трамп может попытаться обойти мандат, — например, отменить поправку или баллотироваться на пост вице-президента.