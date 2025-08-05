В Авазе состоялась трехсторонняя встреча между председателем Халк Маслахаты Туркменистана, Президентом Узбекистана и премьер-министром Азербайджана

5 августа в Авазе состоялась трехсторонняя встреча между председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.

Как сообщили в Кабинете Министров, А.Асадов передал председателю Халк Маслахаты Туркменистана и главе государства Узбекистана приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев поблагодарили за приветствия Президента Ильхама Алиева, просили передать и их приветствия главе Азербайджанского государства.

Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев подчеркнули, что Азербайджан занимает особое место в семье стран Центральной Азии и в Консультативном совете глав государств, отметили большую работу, которую проводит в этом направлении Президент Азербайджанской Республики. Они констатировали, что Азербайджан вместе со странами региона имеет большое значение для Евразии, а также для всего мира.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана сказал, что формат стран Центральной Азии и Азербайджана уже фактически существует, это сотрудничество стало требованием дня и необходимо превратить этот формат в постоянную практику.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев придает важное значение сотрудничеству в формате Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан, и оценил данную встречу как основополагающую для такого нового формата.

На первой встрече трехстороннего формата обсуждались важность развития гуманитарных, культурных связей и экономического сотрудничества. Выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении стратегического сотрудничества в транспортном, логистическом, энергетическом секторах как наиболее актуальных направлениях экономической сферы.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в ходе его визита в Азербайджан была достигнута договоренность с Президентом Ильхамом Алиевым о строительстве мечети в Физулинском районе, а также о побратимстве городов Физули и Архадаг.