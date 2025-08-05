Датский зоопарк призвал сдавать ненужных питомцев на корм хищникам

Зоопарк датского города Ольборг призвал жертвовать ему здоровых, но ненужных домашних животных — питомцы пойдут на корм хищникам. Зоопарк интересуют куры, кролики и морские свинки, а за пожертвованную лошадь можно даже получить налоговый вычет.

Зоопарк назвал это воссозданием естественной пищевой цепи — «как в целях благополучия животных, так и ради научной добросовестности».

«Если у вас есть здоровое животное, от которого вы по каким-либо причинам вынуждены отказаться, вы можете пожертвовать его нам. Животные гуманно усыпляются квалифицированным персоналом и затем используются в качестве корма. Таким образом, ничто не пропадает зря — и мы обеспечиваем естественное поведение, питание и благополучие наших хищников», — предлагает зоопарк в инстаграме.

Пост иллюстрируется фотографией рыси — как сообщают авторы поста, европейской рыси особенно необходима добыча, максимально приближенная к той, на которую она охотится в дикой природе.

Мелких животных можно приносить в будние дни, не более четырех за раз — без предварительной записи.

Источник: BBC