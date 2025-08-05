Китай сообщил о 7000 случаях заражения вирусом Чикунгуя

С июля в южной китайской провинции Гуандун было зарегистрировано более 7 000 случаев заражения вирусом чикунгунья, который передаётся через укусы комаров.

Как сообщает ВВС, вспышка инфекции зафиксирована в городе Фошань, а также как минимум в 12 других населённых пунктах провинции.

По данным BBC со ссылкой на неназванных официальных лиц, несмотря на то что все зарегистрированные случаи протекали в лёгкой форме и 95% заболевших были выписаны в течение недели, вспышка вызвала широкую обеспокоенность среди населения.

Местные власти заявили о намерении принять все необходимые меры для сдерживания распространения вируса. Жителям рекомендовано при появлении симптомов как можно скорее обращаться в ближайшие медицинские учреждения для сдачи анализов, сообщает Al Arabiya English.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся через укусы заражённых комаров. К основным симптомам относятся высокая температура, сыпь, боли в суставах и мышцах, головная боль и отёк суставов.

Хотя большинство пациентов выздоравливают в течение недели, в некоторых случаях суставные боли могут сохраняться месяцами, а то и годами.

В июле 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к срочным мерам, направленным на предотвращение повторных вспышек этого вируса.