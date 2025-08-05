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Oбсуждены перспективы развития экономического сотрудничества с США

First News Media17:38 - Сегодня
Oбсуждены перспективы развития экономического сотрудничества с США

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с временным поверенным в делах США в Азербайджанской Республике Эми Карлон.

На встрече было подчеркнуто важное значение, которое наша страна придает развитию отношений с Соединенными Штатами Америки. Отмечено наличие больших перспектив для развития сотрудничества между Азербайджаном и США в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах.

Стороны рассмотрели возможности реализации имеющегося потенциала расширения экономического сотрудничества между двумя странами путем совместных инициатив, отметили важность проектов, реализуемых в рамках общих интересов для развития региона.

На встрече была подчеркнута стратегическая позиция Азербайджана как надежного энергетического партнера и регионального узла между странами Европы и Центральной Азии, также состоялся обмен мнениями о перспективах Среднего коридора и развитии партнерства в различных областях экономики.

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