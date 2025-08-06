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Лиги чемпионов УЕФА: «Карабах» одержал победу над «Шкендией» - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:02 - Сегодня
Лиги чемпионов УЕФА: «Карабах» одержал победу над «Шкендией» - ОБНОВЛЕНО

"Карабах" одержал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сыграв в гостях против "Шкендии" (Северная Македония).

Матч прошёл на стадионе "Тодор Проески", где агдамский клуб победил со счётом 1:0.

Единственный гол на 18-й минуте забил Торал Байрамов, реализовав пенальти, назначенный за грубую игру против Леандру Андраде.

Отметим, что ответный матч между этими командами состоится 12 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнётся в 20:00.

Победитель по итогам двух встреч выйдет в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары "Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия).

22:40

Агдамский "Карабах" проводит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против северомакедонской "Шкендии".

Встреча проходит в Скопье на стадионе «Тодор Проески».

Подопечные Гурбана Гурбанова активно начали игру и уже в дебюте встречи создали несколько опасных моментов у ворот хозяев. На 18-й минуте, после нарушения правил вблизи штрафной "Шкендии", Торал Байрамов реализовал стандарт, точно пробив со штрафного — 1:0 в пользу гостей.

21:20

Объявлены стартовые составы команд "Шкендия" (Северная Македония) и "Карабах", которые встретятся в первом матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Игра начнется в 22:00 по бакинскому времени на стадионе "Тодор Проески".

Команды выйдут на поле в следующих составах:

"Карабах": Кочальски, Силва, Зубир, Аддаи, Мустафазаде, Леандро Андраде, Кади, Т. Байрамов, Педро Бикальо, Медина, Н.Ахундзаде;

"Шкендия": Гайе, Трумчи, Рамадани, Цаке, Альхассан, Б. Ибраими, Красничи, Вебстер, Фетаи, Тамба, Латифи.

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