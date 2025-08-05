Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску

Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску.

Об этом сообщило правительство Румынии.

"С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску", - указывается в сообщении, размещенном на сайте кабинета.

Ион Илиеску родился 3 марта 1930 года в Олтенице. Он сыграл ключевую роль в переходе Румынии от коммунистического режима к демократии. После казни Чаушеску в декабре 1989 года Илиеску возглавил Совет Фронта национального спасения, а затем и Временный совет национального единства. На первых президентских выборах в мае 1990 года его избрали главой государства.

Илиеску занимал пост президента дважды — с 1990 по 1996 год и с 2000 по 2004 год. Между 1996 и 2000 годами, а также с 2004 по 2008-й он представлял Социал-демократическую партию в сенате.