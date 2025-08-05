МЧС и МВД выступили с совместным заявлением: В подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают по вине человека
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерство внутренних дел (МВД) выступили с совместным заявлением по вопросам пожарной безопасности.
Как сообщили в МВД, в заявлении отмечается, что в целях обеспечения экологической безопасности по всей территории страны, включая освобожденные от оккупации регионы, МЧС и МВД продолжают проводить систематическую работу по предупреждению и тушению пожаров.
«Учитывая, что в летний период жаркая и засушливая погода существенно повышает риск возгораний в лесах и на открытых пространствах, призываем всех строго соблюдать правила пожарной безопасности при посещении природных территорий.
Анализ показал, что в большинстве случаев причиной лесных пожаров становится человеческий фактор.
Выброшенные непотушенные окурки, поджигание сухостоя и неосторожное обращение с огнем — всё это может привести к возгораниям, которые наносят серьезный ущерб зелёным насаждениям.
Защита лесов и обеспечение экологической безопасности — одна из наших приоритетных задач», — говорится в заявлении.