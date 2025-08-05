 Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

First News Media19:32 - Сегодня
Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради справедливого и устойчивого мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло не быть войны, если бы россияне ее не затягивали", - написал украинский лидер.

По его словам, США и Украина скоординировали позиции и обменялись мнениями по поводу повышения интенсивности ударов российскими войсками по украинской территории. "Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, другим городам и общинам", - отметил он.

Также в публикации отмечается, что лидеры обсудили антироссийские санкции и усиление давления на РФ, а также поддержку ЕС поставки вооружений Киеву и двустороннее американо-украинское взаимодействие по производству дронов.

"Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из самых сильных сделок может быть. Спасибо, президент Трамп", - подытожил Зеленский.

Поделиться:
212

Актуально

Мнение

Фархад Мамедов об активизации США в мирном процессе: «Армяно-азербайджанская ...

Футбол

Лиги чемпионов УЕФА: Лига чемпионов: «Карабах» и «Шкендия» объявили стартовые ...

Общество

МЧС и МВД выступили с совместным заявлением: В подавляющем большинстве случаев ...

Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их ...

В мире

Cына экс-министра разведки Ирана обвинили в поддержке Израиля

Трамп оценил возможность участия в следующих выборах президента США

Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Казахстан начал строительство трех ТЭЦ без участия России

«Мы полностью готовы»: Трамп о готовности США к ядерной войне с Россией

Делегации стран Европы бойкотировали речь Матвиенко в Женеве - ВИДЕО

Почти три тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья выявили в Китае

Последние новости

Cына экс-министра разведки Ирана обвинили в поддержке Израиля

Сегодня, 21:40

Лиги чемпионов УЕФА: Лига чемпионов: «Карабах» и «Шкендия» объявили стартовые составы

Сегодня, 21:20

Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун - ФОТО

Сегодня, 21:00

Трамп оценил возможность участия в следующих выборах президента США

Сегодня, 20:40

Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску

Сегодня, 20:20

Дженнифер Лопес не впустили в бутик в Стамбуле - ФОТО

Сегодня, 20:00

МЧС и МВД выступили с совместным заявлением: В подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают по вине человека

Сегодня, 19:45

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Сегодня, 19:32

В Авазе состоялась трехсторонняя встреча между председателем Халк Маслахаты Туркменистана, Президентом Узбекистана и премьер-министром Азербайджана

Сегодня, 19:15

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников - ФОТО

Сегодня, 19:00

Компания опровергла слухи об увольнении Фархада Парвизи из-за его высказываний - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

#uşaqlariqoruyaq: в Азербайджане требуют пожизненного заключения для надругавшегося над ребёнком

Сегодня, 18:30

​​​​​​​Дубай принял 9,88 млн иностранных туристов в первом полугодии 2025 года

Сегодня, 18:10

Oбсуждены перспективы развития экономического сотрудничества с США

Сегодня, 17:38

Трамп: «Лидеры НАТО делают все, что я хочу»

Сегодня, 17:32

Баланс на каблуках: новый TikTok-тренд довел девушку до перелома позвоночника - ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Проректор и глава пресс-службы Карабахского университета покинули должности

Сегодня, 17:12

В Азербайджане вступают в силу новые правила отказа в возбуждении уголовных дел

Сегодня, 17:11

Трамп намерен «очень существенно» повысить пошлины против Индии

Сегодня, 17:08

Сербский министр перенес инсульт в эфире телешоу - ВИДЕО

Сегодня, 17:07
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45