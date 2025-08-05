Поборовшая рак Кейт Миддлтон начала резко терять вес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала резко терять вес.

Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на инсайдера.

«Кейт болезненно худая, и люди обеспокоены тем, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения рака или, что еще хуже, у нее случился рецидив. Она многое пережила и хочет быть рядом с королевской семьей и вносить свой вклад, но, очевидно, что она нездорова. Ходят слухи, что у Кейт довольно тяжелый период: у нее нет аппетита, и из-за этого она стремительно теряет вес. Она истощена, ее мышцы исчезают», — заявил собеседник таблоида.

Доктор Гейб Миркин, который не занимался лечением Кейт Миддлтон, отметил в разговоре с журналистами, что принцесса на данный момент весит около 40 килограммов при росте в 175 сантиметров. По мнению врача, сильная потеря веса может быть вызвана самой химиотерапией, недоеданием из-за плохого самочувствия или неудачным лечением рака.