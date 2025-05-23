 Хикмет Гаджиев: Если бы я пять лет назад сказал кому-то, что однажды мы поедем из Агдама в Баку на скоростном поезде, это могло бы быть воспринято как мечта | 1news.az | Новости
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Хикмет Гаджиев: Если бы я пять лет назад сказал кому-то, что однажды мы поедем из Агдама в Баку на скоростном поезде, это могло бы быть воспринято как мечта

First News Media20:40 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Если бы я пять лет назад сказал кому-то, что однажды мы поедем из Агдама в Баку на скоростном поезде, это могло бы быть воспринято как мечта

Если бы я пять лет назад сказал кому-то, что однажды мы поедем из Агдама в Баку на скоростном поезде, это могло бы быть воспринято как мечта, фантазия — или даже легенда.

Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети "X".

"Сегодня это стало реальностью. Мы вместе с членами Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий возвращаемся в столицу на скоростном поезде Агдам-Баку - мощном символе возрождения и прогресса на наших освобожденных землях ", - отметил Хикмет Гаджиев.

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