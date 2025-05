Хикмет Гаджиев: Если бы я пять лет назад сказал кому-то, что однажды мы поедем из Агдама в Баку на скоростном поезде, это могло бы быть воспринято как мечта

Если бы я пять лет назад сказал кому-то, что однажды мы поедем из Агдама в Баку на скоростном поезде, это могло бы быть воспринято как мечта, фантазия — или даже легенда.

Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети "X".

"Сегодня это стало реальностью. Мы вместе с членами Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий возвращаемся в столицу на скоростном поезде Агдам-Баку - мощном символе возрождения и прогресса на наших освобожденных землях ", - отметил Хикмет Гаджиев.

Had I told someone five years ago that we would one day travel from Aghdam to Baku by high-speed train, it might have been dismissed as a dream, a fantasy—or even a legend. Yet today, that vision has become a reality. Together with the members of Coordination Headquarters for the… pic.twitter.com/s77Ah97PWc — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 23, 2025