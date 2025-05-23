Трамп выдал фото жертв в Конго за убитых фермеров в ЮАР - ФОТО - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп использовал стопкадр из видео агентства Reuters, снятого в Демократической Республике Конго, как фальшивое подтверждение массовых убийств белых фермеров в Южноафриканской республике.

Об этом сообщает агентство.

«Это все белые фермеры, которых хоронят», - заявил Трамп, демонстрируя распечатку статьи с изображением во время напряженной встречи в Овальном кабинете с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

На самом же деле речь идет о видео, опубликованном Reuters 3 февраля и подтвержденном командой фактчекинга агентства. Оно показывает гуманитарных работников, которые переносят мешки с телами погибших в городе Гома после нападений боевиков М23, которых поддерживает Руанда. Фото было взято из съемки, сделанной Reuters во время захоронений жертв.

Блог, который Трамп показал Рамафосе во время встречи в Белом доме, был опубликован на консервативном сайте American Thinker. Он посвящен теме конфликтов и расовой напряженности в ЮАР и Конго. Изображение не было подписано, лишь обозначено как «кадр с YouTube», ведущий на видеосюжет о событиях в Конго, где указано, что источником является Reuters.

Белый дом не ответил на запрос Reuters относительно комментария. Заместитель главного редактора American Thinker Андреа Видбург, которая является автором этой публикации, в ответе на запрос заявила, что Трамп «ошибочно идентифицировал изображение».