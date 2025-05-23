Каллас поставила Сербию перед стратегическим выбором

Сербия как кандидат на вступление в ЕС на данный момент стоит перед «стратегическим выбором», стране нужно выбрать, «где она хочет быть».

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает агентство Associated Press.

«Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть», — отметила она.

По словам Каллас, «европейское будущее» Сербии будет зависеть от ценностей, которые она будет отстаивать.

Источник: Газета.ру