 «Амбал» и «подвалы СНБ»: Пашиняна обвиняют в нарушении норм поведения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

«Амбал» и «подвалы СНБ»: Пашиняна обвиняют в нарушении норм поведения

First News Media10:20 - Сегодня
«Амбал» и «подвалы СНБ»: Пашиняна обвиняют в нарушении норм поведения

Независимый государственный орган — Комиссия по предупреждению коррупции — возбудила производство в отношении премьер-министра Никола Пашиняна по предполагаемым нарушениям норм поведения в парламенте.

Об этом сообщила независимый депутат, экс-глава парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян, передают армянские СМИ.

Она сообщила, что ранее официально обратилась в комиссию с требованием возбудить производство, а 22 мая ей сообщили о начале производства на основании публикаций в средствах массовой информации.

«В центре внимания оказались следующие эпизоды: выражение «амбал», фраза «Приткнись на месте, хватит мне на нервы действовать», угроза «Я вас закрою в подвалы СНБ», а также повторяющиеся неуважительные высказывания», - написала депутат.

Товмасян напомнила, что каждое должностное лицо должно оставаться в рамках закона и морали. По ее словам, поведение Пашиняна подрывает общественное доверие к власти, усугубляет риски институционального разложения и нарушает основу отношений между гражданином и государством — уважение.

«Такое поведение представляет собой злоупотребление властью с целью унижения оппонентов и подавления демократического дискурса. Ни один закон не дает права должностному лицу, даже премьер-министру, выходить за рамки своей ответственности, ссылаясь на свои «нервы» или «эмоции», - подчеркнула она.

Депутат также надеется, что это дело станет правовым прецедентом, и производство комиссии — не формальность, а завершится решением, подтверждающим, что даже внутри государства конституционные институты реагируют на недопустимое поведение со стороны власти.

«Я также требую от Комиссии публичного и прозрачного расследования, надлежащей профессиональной оценки. Премьер-министр не может продолжать вести себя как человек, стоящий выше закона», - отметила она.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 мая в ходе правительственного часа в парламенте также вышел из себя после вопроса оппозиции о размерах коррупции. Началась перепалка между представителями власти и оппозиции, заседание было на время прервано.

Поделиться:
231

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию участников второй встречи министров ...

Общество

Погода в Азербайджане 24 мая: от весенних дождей до горного снега

Xроника

Масуд Пезешкиан: Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до ...

Мнение

Экстерриториальность Зангезурского коридора: мост или тоннель?

Армения

Кража в СК Армении: $590 000 исчезли, задержан и.о. начальника

«Амбал» и «подвалы СНБ»: Пашиняна обвиняют в нарушении норм поведения

В Армении задержаны еще 9 человек по делу о беспорядках ночью 10 ноября 2020 года

Нет заявки, нет повестки: Армения остается в ЕАЭС

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

СМИ: Армения может закрыть российскую военную базу в Гюмри

Лавров едет в Армению

В США задержаны 13 членов армянского преступного синдиката

В Армении задержаны еще 9 человек по делу о беспорядках ночью 10 ноября 2020 года

Последние новости

Король Нидерландов поздравил Президента Азербайджана

Сегодня, 14:25

Психолог по имени «ИИ»: насколько это реально? - ФОТО

Сегодня, 14:20

Всемирный день черепах: защити, сохрани, узнай - ФОТО

Сегодня, 14:05

Из ресторана в Азербайджане в британский заповедник: Медведи Бенджи и Балу начинают новую жизнь – ВИДЕО

Сегодня, 14:03

Москва готова содействовать подписанию мирного договора между Баку и Иреваном

Сегодня, 13:53

Лавров назвал нереалистичной встречу в Ватикане с Украиной

Сегодня, 13:52

Отель The Ritz-Carlton, Tashkent от PASHA Real Estate получил премию Asia Pacific Property Award - ФОТО

Сегодня, 13:49

Еще три директора бакинских школ уволены

Сегодня, 13:40

Малейка Аббасзаде раскритиковала экспертов в сфере образования - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

В США заблокировали указ Трампа о ликвидации Минобрнауки

Сегодня, 13:27

Погода в Азербайджане 24 мая: от весенних дождей до горного снега

Сегодня, 13:26

Малейка Аббасзаде: «Некоторые экзаменационные работы невозможно прочитать»

Сегодня, 13:22

Грузия ввела запрет для граждан России и Беларуси на вывоз автомобилей

Сегодня, 13:19

Кража в СК Армении: $590 000 исчезли, задержан и.о. начальника

Сегодня, 13:18

Масуд Пезешкиан: Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства

Сегодня, 13:17

В Нидерландах открылась выставка «Великолепие азербайджанских ковров: обучение через искусство» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:14

В Грузию не пустили сотрудника представительства ЕС в Тбилиси

Сегодня, 13:11

Утверждено аграрное соглашение между Баку и Исламабадом

Сегодня, 13:05

Экстерриториальность Зангезурского коридора: мост или тоннель?

Сегодня, 13:00

Расследование крушения самолета AZAL находится на этапе исследования материалов

Сегодня, 12:45
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50