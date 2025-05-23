«Амбал» и «подвалы СНБ»: Пашиняна обвиняют в нарушении норм поведения

Независимый государственный орган — Комиссия по предупреждению коррупции — возбудила производство в отношении премьер-министра Никола Пашиняна по предполагаемым нарушениям норм поведения в парламенте.

Об этом сообщила независимый депутат, экс-глава парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян, передают армянские СМИ.

Она сообщила, что ранее официально обратилась в комиссию с требованием возбудить производство, а 22 мая ей сообщили о начале производства на основании публикаций в средствах массовой информации.

«В центре внимания оказались следующие эпизоды: выражение «амбал», фраза «Приткнись на месте, хватит мне на нервы действовать», угроза «Я вас закрою в подвалы СНБ», а также повторяющиеся неуважительные высказывания», - написала депутат.

Товмасян напомнила, что каждое должностное лицо должно оставаться в рамках закона и морали. По ее словам, поведение Пашиняна подрывает общественное доверие к власти, усугубляет риски институционального разложения и нарушает основу отношений между гражданином и государством — уважение.

«Такое поведение представляет собой злоупотребление властью с целью унижения оппонентов и подавления демократического дискурса. Ни один закон не дает права должностному лицу, даже премьер-министру, выходить за рамки своей ответственности, ссылаясь на свои «нервы» или «эмоции», - подчеркнула она.

Депутат также надеется, что это дело станет правовым прецедентом, и производство комиссии — не формальность, а завершится решением, подтверждающим, что даже внутри государства конституционные институты реагируют на недопустимое поведение со стороны власти.

«Я также требую от Комиссии публичного и прозрачного расследования, надлежащей профессиональной оценки. Премьер-министр не может продолжать вести себя как человек, стоящий выше закона», - отметила она.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 мая в ходе правительственного часа в парламенте также вышел из себя после вопроса оппозиции о размерах коррупции. Началась перепалка между представителями власти и оппозиции, заседание было на время прервано.