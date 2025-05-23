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Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии

First News Media12:18 - Сегодня
Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против его страны, в том числе в проведении разведывательных оперативных мероприятий на венгерской территории.

Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, он заявил, что Киев предпринимает такие шаги, используя венгерскую политическую оппозицию, чтобы добиться вступления в Евросоюз.

Глава правительства отметил, что знаком с видеозаписями, на которых зафиксирована «работа украинских агентов, выявленных венгерским государством». Эти люди пытаются налаживать контакты с оппозиционными партиями, чтобы повлиять на общественное мнение в пользу принятия Украины в ЕС.

«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе», - сказал Орбан. По его словам, «украинцы хотят мобилизовать венгерскую оппозицию и осуществляют дезинформационные акции», чтобы подорвать доверие к проходящему сейчас в Венгрии референдуму по вопросу о вступлении Украины в сообщество.

«Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам», - пояснил премьер. Он отметил, что Украина использует в этих целях большие средства и пытается «задействовать серьезные ресурсы».

Источник: ТАСС

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