Ливни на севере Индии, за ночь погибли минимум 45 человек

В результате грозовых ливней в северном штате Уттар-Прадеш за ночь погибли по меньшей мере 45 человек, сообщает газета Times of India.

«По меньшей мере 45 человек погибли в штате Уттар-Прадеш из-за сильного ветра и грозовых дождей, которые обрушились на несколько округов в ночь со среды на четверг», - пишет издание.

Отмечается, что местные власти следят за ситуацией, проводятся спасательные работы, пострадавшим от стихии семьям будет выплачена материальная помощь. Наибольший ущерб был нанесен сельским районам.

По данным метеорологического бюро, проливные дожди и сильный ветер со скоростью от 60 до 100 км в час продлятся до понедельника. В некоторых районах были объявлены «красный» и «оранжевый» уровни погодной опасности.

Источник: РИА Новости