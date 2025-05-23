Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион

Сторонники хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты.

Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Ракетные войска <...> провели военную операцию, атаковав аэропорт <...> Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив - прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - сказал он в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah. Согласно утверждению Сарии, "операция успешно достигла своей цели", работа аэропорта была приостановлена.

22 мая йеменские повстанцы заявили о нанесении двух ракетных ударов по аэропорту Бен-Гурион. В ряде районов Израиля была объявлена воздушная тревога. По данным армейской пресс-службы, обе ракеты были перехвачены. Сообщений о падении обломков, возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Источник: ТАСС