В Госдуме хотят запретить мигрантам иметь больше одного номера телефона

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о запрете для иностранцев иметь больше одного абонентского номера.

Документ есть в распоряжении ТАСС.

С 1 января 2025 года начал действовать запрет для иностранцев на оформление на себя более 10 абонентских номеров. Иностранные граждане и лица без гражданства могут заключать договоры с операторами связи только лично в офисах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным использованием биометрических данных.

"Проект закона о необходимости ограничения владения иностранцами не более одним абонентским номером является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране. Он направлен на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды для граждан. Принятие данного законопроекта позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан", - говорится в пояснительной записке.

По словам Нилова, в условиях глобализации и увеличения мобильности населения вопрос безопасности "становится особенно актуальным". "Учитывая растущие угрозы, связанные с терроризмом, шпионажем, мошенничеством, киберугрозами, необходимо принять меры по ограничению владения иностранцами и лицами без гражданства сим-картами в нашей стране. В текущей редакции закона указанные лица могут иметь до 10 сим-карт, что является существенной цифрой", - сказал депутат.

Источник: ТАСС