В Таиланде три человека погибли из-за падения полицейского вертолета

Три человека погибли в результате падения вертолета Bell 212 полиции Таиланда в провинции Прачуапкхирикхан в 40 км южнее города Хуахин.

Об этом сообщила газета Matichon.

Согласно предварительным данным, один человек успел спастись, выпрыгнув из машины с парашютом.

На опубликованных изданием снимках видны горящие обломки вертолета, который упал в лесистой местности.

Очевидцы утверждают, что услышали взрыв перед тем, как вертолет разбился. Следствие устанавливает причины авиакатастрофы.

Источник: ТАСС