В Таиланде три человека погибли из-за падения полицейского вертолета
Три человека погибли в результате падения вертолета Bell 212 полиции Таиланда в провинции Прачуапкхирикхан в 40 км южнее города Хуахин.
Об этом сообщила газета Matichon.
Согласно предварительным данным, один человек успел спастись, выпрыгнув из машины с парашютом.
На опубликованных изданием снимках видны горящие обломки вертолета, который упал в лесистой местности.
Очевидцы утверждают, что услышали взрыв перед тем, как вертолет разбился. Следствие устанавливает причины авиакатастрофы.
Источник: ТАСС
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