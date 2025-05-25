Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ

Польша подняла в воздух истребители из-за активных действий России на территории Украины.

Об этом 25 мая сообщило оперативное командование Вооруженных сил страны.

«Польские военные <…> находятся в состоянии постоянной готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства», — написано в соцсети X (бывш. Twitter).

По их данным, военных не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства Польши.

Помимо того что в небо подняли истребители, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Источник: Iz.Ru