Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ
Польша подняла в воздух истребители из-за активных действий России на территории Украины.
Об этом 25 мая сообщило оперативное командование Вооруженных сил страны.
«Польские военные <…> находятся в состоянии постоянной готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства», — написано в соцсети X (бывш. Twitter).
По их данным, военных не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства Польши.
Помимо того что в небо подняли истребители, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.
Источник: Iz.Ru
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